Atelier Pratique de l’Art de l’Espalier (Versailles – Passage Abbé Picard/ Lycée La Bruyère) Passage Abbé Picard – Lycée La Bruyère Versailles

Atelier Pratique de l’Art de l’Espalier (Versailles – Passage Abbé Picard/ Lycée La Bruyère) Samedi 20 septembre, 09h00 Passage Abbé Picard – Lycée La Bruyère Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Atelier pratique d’information sur l’Art de l’Espalier sur la plantation des arbres fruitiers en espalier pommiers/Poiriers, la taille, l’entretien…

En présence des bénévoles des associations

Association des Amis du Potager du Roi (en présence de l’ancien chef jardinier du Potager du Roi)

ARAP (Associations des Riverains de l’Avenue de Paris)

Lycée La Bruyère

Passage Abbé Picard – Lycée La Bruyère 33 avenue de Paris 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France https://www.amisdupotagerduroi.org Passage Public piétonnier entre l’Avenue de Paris et l’allé Pierre de Coubertin bordée de plus de 60 pommiers/poiriers palissés en double U et palmette Verrier pour promouvoir l’art de l’Espalier. Entretenu par les Riverains de l’Avenue de Paris, l’association des Amis du Potager du Roi, les Lycéens du Lycée la Bruyère et les Jardiniers de la ville de Versailles. Gare RER.SNCF Versailles Chantiers

Bus 171

Voiture parking payant dans l’avenue

Dierrick Paul – Mairie Versailles