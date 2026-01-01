Atelier Pratique Débutants Windows 1ère partie Maison des Associations Pontarlier

Atelier Pratique Débutants Windows 1ère partie

Maison des Associations 16 Place Zarautz Pontarlier Doubs

Gratuit

Début : 2026-01-14 10:00:00

fin : 2026-01-14 11:30:00

2026-01-14

Organisé par le Conseiller Numérique de la Ville de Pontarlier

Prise en main de votre ordinateur sous Microsoft Windows. Sera suivi d’une deuxième et troisième partie.

Atelier gratuit, uniquement sur inscription. .

Maison des Associations 16 Place Zarautz Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 62 jl.vicaire@ville-pontarlier.com

English : Atelier Pratique Débutants Windows 1ère partie

