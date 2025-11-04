Atelier pratique Découvrir les achats et les paiements sécurisés sur internet (pour débutant) Rue d’Osse Sellières

Atelier pratique Découvrir les achats et les paiements sécurisés sur internet (pour débutant)

Rue d'Osse Médiathèque de Sellières Sellières Jura

Gratuit

2025-11-04 14:30:00

2025-11-04 16:00:00

2025-11-04

Acheter en ligne, c’est pratique… mais comment être sûr de ne pas se faire piéger ? Venez découvrir les bonnes pratiques pour des achats 100 % sécurisés.

Gratuit, sur réservation .

Rue d’Osse Médiathèque de Sellières Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 91 59 27 m.jacquinot@bressehauteseille.fr

