Atelier pratique d’utilisation d’une adresse Gmail Maison des Associations Pontarlier

Atelier pratique d’utilisation d’une adresse Gmail

Maison des Associations 16 Place Zarautz Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-21 14:00:00

fin : 2026-01-21 16:00:00

2026-01-21

Organisé par le Conseiller Numérique de la Ville de Pontarlier

Apprendre à créer et utiliser une adresse Google Mail Gmail Envoyer et recevoir du courrier, gérer des contacts et ajouter des pièces jointes. Sur ordinateur ou smartphone. Pour débutant(e)s. Sur inscription. .

Maison des Associations 16 Place Zarautz Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 62 jl.vicaire@ville-pontarlier.com

