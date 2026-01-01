Atelier pratique d’utilisation d’une adresse Gmail Maison des Associations Pontarlier
Atelier pratique d’utilisation d’une adresse Gmail
Maison des Associations 16 Place Zarautz Pontarlier Doubs
Gratuit
Début : 2026-01-21 14:00:00
fin : 2026-01-21 16:00:00
2026-01-21
Organisé par le Conseiller Numérique de la Ville de Pontarlier
Apprendre à créer et utiliser une adresse Google Mail Gmail Envoyer et recevoir du courrier, gérer des contacts et ajouter des pièces jointes. Sur ordinateur ou smartphone. Pour débutant(e)s. Sur inscription. .
Maison des Associations 16 Place Zarautz Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 62 jl.vicaire@ville-pontarlier.com
English : Atelier pratique d’utilisation d’une adresse Gmail
