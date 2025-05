Atelier pratique Fabrication et décoration Ceramic Week Limoges – Pôle Formation UIMM Limoges, 3 juillet 2025 13:30, Limoges.

Haute-Vienne

Atelier pratique Fabrication et décoration Ceramic Week Limoges Pôle Formation UIMM 19 Av. des Grinjolles, 87280 Limoges Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 13:30:00

fin : 2025-07-03 16:30:00

Date(s) :

2025-07-03

Lors de cet atelier immersif, les participants découvrent les techniques artisanales et industrielles de la céramique en mettant la main à la pâte ! Les participants réaliseront d’abord une pièce en porcelaine grâce à la technique du coulage, puis feront appel à leur créativité en décorant une pièce préfabriquée avec de la peinture. Encadrés par des professionnels, ils exploreront ainsi les savoir-faire du modelage et de la décoration, tout en découvrant les métiers associés. Une expérience ludique et enrichissante !

Capacité d’accueil 14 personnes. Inscription par mail ou par téléphone. .

Pôle Formation UIMM 19 Av. des Grinjolles, 87280 Limoges

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 08 08 v.maudhuit@formations-industrieslimousin.fr

English : Atelier pratique Fabrication et décoration Ceramic Week Limoges

German : Atelier pratique Fabrication et décoration Ceramic Week Limoges

Italiano :

Espanol : Atelier pratique Fabrication et décoration Ceramic Week Limoges

L’événement Atelier pratique Fabrication et décoration Ceramic Week Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-05-25 par OT Limoges Métropole