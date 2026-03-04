Atelier pratique « Faire l’histoire d’une maison », Archives départementales de la Haute-Marne, Chamarandes-Choignes

Atelier pratique « Faire l’histoire d’une maison » Mardi 24 mars, 18h00 Archives départementales de la Haute-Marne Haute-Marne

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-24T18:00:00+01:00 – 2026-03-24T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-24T18:00:00+01:00 – 2026-03-24T19:00:00+01:00

Vous souhaitez faire l’histoire de votre maison ou d’un terrain ? Retrouver les anciens propriétaires ? Venez apprendre à utiliser les plans et matrices du cadastre pour remonter dans le temps.

Par Lucie DICANDIA-VAN RHIJN, directrice-adjointe des Archives départementales

Attention : places limitées, inscription obligatoire.

Archives départementales de la Haute-Marne Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes Chamarandes-Choignes 52000 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.25.03.33.54. »}, {« type »: « email », « value »: « archives.departementales@haute-marne.fr »}]

Dans le cadre des Mardis aux Archives, cycle de conférences et ateliers proposés par les Archives départementales de la Haute-Marne. ateliers Mardis aux Archives