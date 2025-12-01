Atelier pratique Installation et découverte des applications sur smartphone/tablette Médiathèque Bletterans

Atelier pratique Installation et découverte des applications sur smartphone/tablette

Médiathèque Chemin de la foule Bletterans Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 14:30:00

fin : 2025-12-16 16:00:00

Date(s) :

2025-12-16

Smartphone ou tablette, mille applis existent… mais lesquelles installer ? Découvrez et testez ensemble des applications utiles au quotidien.

Gratuit, sur réservation. .

Médiathèque Chemin de la foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 91 59 27 m.jacquinot@bressehauteseille.fr

English : Atelier pratique Installation et découverte des applications sur smartphone/tablette

German : Atelier pratique Installation et découverte des applications sur smartphone/tablette

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier pratique Installation et découverte des applications sur smartphone/tablette Bletterans a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme JurAbsolu