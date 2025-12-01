Atelier pratique Installation et découverte des applications sur smartphone/tablette Médiathèque Bletterans

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier pratique Installation et découverte des applications sur smartphone/tablette

Médiathèque Chemin de la foule Bletterans Jura

Gratuit
Début : 2025-12-16 14:30:00
fin : 2025-12-16 16:00:00

2025-12-16

Smartphone ou tablette, mille applis existent… mais lesquelles installer ? Découvrez et testez ensemble des applications utiles au quotidien.
Gratuit, sur réservation.   .

Médiathèque Chemin de la foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 91 59 27  m.jacquinot@bressehauteseille.fr

