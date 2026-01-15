Atelier pratique Les soins et la taille des arbres fruitiers Communauté de Communes Côte d’Émeraude Pleurtuit

Atelier pratique Les soins et la taille des arbres fruitiers

Communauté de Communes Côte d’Émeraude 1 Esplanade des Équipages Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de son programme dédié à la préservation et à la gestion des paysages, la Communauté de Communes Côte d’Émeraude (CCCE) invite ses habitants à participer à des ateliers pratiques d’une demi-journée sur le thème Les soins et la taille des arbres fruitiers .

Ces ateliers, entièrement gratuits, offrent une opportunité unique de découvrir et d’approfondir les techniques essentielles pour entretenir ses arbres fruitiers. Outils de taille, gestes adaptés, soins à apporter, erreurs à éviter et éléments à observer avant d’intervenir autant de sujets qui seront abordés directement sur le terrain, au pied des arbres, pour garantir une approche concrète et pédagogique.

L’objectif ? Permettre à chacun de prendre soin de ses arbres fruitiers et de profiter pleinement de leurs bienfaits… et de leurs récoltes savoureuses !

Date des ateliers

Mercredi 21 janvier après-midi

Samedi 24 janvier matin et après-midi

Modalités d’inscription

Ouverts à tous les habitants de la CCCE, sur inscription préalable (1personne par foyer) via https://www.cote-emeraude.fr/actualites/formation-fruitiers/

Les bottes et vêtements de pluie sont fortement conseillés. .

