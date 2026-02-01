Atelier pratique pour les jardins collectifs : compostage en jardin partagé Maison du Jardinage et du Compostage PARIS
Découvrez les bonnes pratiques de compostage pour nourrir votre sol sans le déséquilibrer.
Un maitre composteur animera l’atelier en compagnie de l’équipe de la Maison du Jardinage et du compostage.
Compost : ni trop ni trop peu ! Comment nourrir votre sol sans lui nuire dans votre jardin partagé ?
Le samedi 14 février 2026
de 10h30 à 11h30
gratuit
Inscription en ligne obligatoire
Public adultes.
Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS
https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr
