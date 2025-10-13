Atelier pratique Surfer en sécurité sur internet (pour de grands débutants) Médiathèque Voiteur Voiteur

Atelier pratique Surfer en sécurité sur internet (pour de grands débutants)

Gratuit

2025-10-13 14:30:00 - 16:00:00

Internet peut être un terrain risqué… mais avec les bons réflexes, naviguez en toute tranquillité ! Atelier accessible aux débutants.

Médiathèque Voiteur 2 Rue des masses Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 91 59 27 m.jacquinot@bressehauteseille.fr

