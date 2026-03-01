Atelier pratique : taille et bouturage des petits fruitiers Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Comment les tailler les cassissiers, framboisiers, et grouseillers ? Quels rameaux choisir pour la bouture ?

Nous vous invitons à venir apprenez sur les cassissiers dans le potager de Bercy.

Au programme :

– Entretien,

– Taille,

– Multiplication.

Le cassissier se taille et se bouture à la même période. Deux techniques à découvrir en un seul atelier.

Le vendredi 20 mars 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Inscription en ligne

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-20T16:00:00+01:00

fin : 2026-03-20T17:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-20T15:00:00+02:00_2026-03-20T16:30:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature



