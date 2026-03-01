Atelier pratique : taille et bouturage des petits fruitiers Maison du Jardinage et du Compostage PARIS
Atelier pratique : taille et bouturage des petits fruitiers Maison du Jardinage et du Compostage PARIS vendredi 20 mars 2026.
Comment les tailler les cassissiers, framboisiers, et grouseillers ? Quels rameaux choisir pour la bouture ?
Nous vous invitons à venir apprenez sur les cassissiers dans le potager de Bercy.
Au programme :
– Entretien,
– Taille,
– Multiplication.
Le cassissier se taille et se bouture à la même période. Deux techniques à découvrir en un seul atelier.
Le vendredi 20 mars 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit
Inscription en ligne
Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-20T16:00:00+01:00
fin : 2026-03-20T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-20T15:00:00+02:00_2026-03-20T16:30:00+02:00
Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS
https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature
Afficher la carte du lieu Maison du Jardinage et du Compostage et trouvez le meilleur itinéraire