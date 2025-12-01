Atelier pratique Un environnement sain pour ma famille Champagney
Atelier pratique fabrication d’un déo. Astuces pour limiter les polluants dans ma maison avec le Pays des Vosges Saônoises. Jeudi 18 décembre de 9h30 à 11h30, au périscolaire de Champagney. Ouvert aux adultes et aux enfants. Inscription conseillée au 03 84 30 10 11. .
