Atelier pratique Un environnement sain pour ma famille Champagney

Atelier pratique Un environnement sain pour ma famille

Périscolaire Champagney Haute-Saône

Début : 2025-12-18 09:30:00

fin : 2025-12-18 11:30:00

2025-12-18

Atelier pratique fabrication d’un déo. Astuces pour limiter les polluants dans ma maison avec le Pays des Vosges Saônoises. Jeudi 18 décembre de 9h30 à 11h30, au périscolaire de Champagney. Ouvert aux adultes et aux enfants. Inscription conseillée au 03 84 30 10 11. .

Périscolaire Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 30 10 11

