Atelier pratique vocale à L’Astrada MARCIAC Marciac

2025-11-29 10:00:00

Avec Emma Lamadji.

Parfums d’aventure, d’ouverture et de découverte guident cet atelier de chœur.

Avec les périodes difficiles passées, le poids de cette ère, teintée d’incompréhension et de dégradation des relations humaines, l’envie de chanter et de partager la musique est plus que jamais présente. La pratique du chant en groupe offre une parenthèse salvatrice, véritable bulle d’air et d’amour revigorante pour le corps et l’âme. Au programme de cette expérience éclectique à la croisée de différentes esthétiques musicales on retrouve des arrangements plein de surprises, fait pour vous.

Pendant cet atelier, préparez l’arrivée de Noël dans l’énergie du Gospel et l’essence de la World Music. Laissez-vous emporter par la puissance exaltante des choeurs, quittez, l’espace d’un instant, l’hiver et le froid de novembre et profitez de cette chaleur humaine, de cette bienveillance et de cette complicité qui découlent du partage et de l’échange musical.

Horaires

De 10h à 18h.

Pause déjeuner d’une heure et demie, apportez votre pique-nique !

Programme

•Échauffements corporels et vocaux

•Mise en voix et conscientisation du corps et du choeur

•Apprentissage et consolidation des titres du répertoire qui seront interprétés lors du concert de restitution avec la chorale Gospelize It Project. Le nombre de titres sera adapté à l’envie et au niveau d’apprentissage des choristes.

•Exercices de relaxation

Le nombre de participants est limité à 30.

Le programme sera adapté en fonction du nombre de participant·e·s et de leur(s) niveau(x). .

MARCIAC 53 chemin de Ronde L'Astrada Marciac 32230 Gers Occitanie

English :

With Emma Lamadji.

Adventure, openness and discovery guide this choir workshop.

With the difficult times of the past, the weight of this era tinged with incomprehension and deteriorating human relations, the desire to sing and share music is more present than ever. The practice of singing in a group offers a salutary interlude, a veritable bubble of air and love, invigorating body and soul. The program for this eclectic experience at the crossroads of different musical aesthetics includes arrangements full of surprises, made just for you.

During this workshop, prepare for the arrival of Christmas with the energy of Gospel and the essence of World Music. Let yourself be carried away by the exhilarating power of the choirs, leave the cold winter of November behind for a moment, and enjoy the human warmth, benevolence and complicity that come from sharing and musical exchange.

German :

Mit Emma Lamadji.

Dieser Chorworkshop steht im Zeichen von Abenteuer, Offenheit und Entdeckung.

Nach den vergangenen schwierigen Zeiten und der Last dieser Ära, die von Unverständnis und der Verschlechterung der menschlichen Beziehungen geprägt war, ist der Wunsch zu singen und die Musik zu teilen größer denn je. Das Singen in der Gruppe bietet eine erlösende Auszeit, eine wahre Luft- und Liebesblase, die Körper und Seele belebt. Auf dem Programm dieser eklektischen Erfahrung an der Schnittstelle verschiedener musikalischer Ästhetiken stehen Arrangements voller Überraschungen, die für Sie gemacht sind.

Bereiten Sie sich in diesem Workshop mit der Energie des Gospels und der Essenz der World Music auf Weihnachten vor. Lassen Sie sich von der erhebenden Kraft der Chöre mitreißen, verlassen Sie für einen Moment den Winter und die Kälte des Novembers und genießen Sie die menschliche Wärme, das Wohlwollen und die Komplizenschaft, die sich aus dem Teilen und dem musikalischen Austausch ergeben.

Italiano :

Con Emma Lamadji.

Avventura, apertura e scoperta guidano questo laboratorio corale.

Con i tempi difficili alle spalle, il peso di quest’epoca tinta di incomprensione e di deterioramento dei rapporti umani, il desiderio di cantare e condividere la musica è più che mai presente. Cantare in gruppo offre una parentesi salutare, una vera e propria bolla d’aria e d’amore che rinvigorisce corpo e anima. Il programma di questa esperienza eclettica, al crocevia di diverse estetiche musicali, prevede arrangiamenti pieni di sorprese, solo per voi.

Durante questo workshop, preparatevi all’arrivo del Natale con l’energia del Gospel e l’essenza della World Music. Lasciatevi trasportare dalla potenza esaltante dei cori, lasciatevi per un attimo alle spalle il freddo inverno di novembre e godetevi il calore umano, la gentilezza e la complicità che nascono dalla condivisione e dallo scambio di musica.

Espanol :

Con Emma Lamadji.

Aventura, apertura y descubrimiento guían este taller coral.

Con los tiempos difíciles que corren, el peso de esta época teñida de incomprensión y de deterioro de las relaciones humanas, el deseo de cantar y compartir la música está más presente que nunca. Cantar en grupo ofrece un paréntesis saludable, una auténtica burbuja de aire y amor que vigoriza el cuerpo y el alma. El programa de esta experiencia ecléctica, en la encrucijada de diferentes estéticas musicales, incluye arreglos llenos de sorpresas, sólo para usted.

Durante este taller, prepárese para la llegada de la Navidad con la energía del Gospel y la esencia de la World Music. Déjese llevar por la fuerza estimulante de los coros, abandone por un momento el frío invierno de noviembre y disfrute del calor humano, la amabilidad y la complicidad que surgen al compartir e intercambiar música.

