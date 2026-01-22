Atelier préhisto’ jeunes La Sabline Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux

Atelier préhisto’ jeunes

La Sabline Musée de Préhistoire 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04

Pendant les vacances scolaires, l’équipe du Musée propose aux jeunes de découvrir la préhistoire à travers différentes thématiques. Découverte, observation, manipulation, création amusement garanti !

Toutes les dates et les informations sont à retrouver sur le site internet du musée https://www.lasabline.fr/musee-de-prehistoire/actualites .

La Sabline Musée de Préhistoire 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 39 80 lasabline@lasabline.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier préhisto’ jeunes

L’événement Atelier préhisto’ jeunes Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-01-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne