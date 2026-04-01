Atelier Préhistoire Route de Feuguerolles Bully Vieux
Atelier Préhistoire Route de Feuguerolles Bully Vieux jeudi 16 avril 2026.
Atelier Préhistoire
Route de Feuguerolles Bully Musée archéologique de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 10:00:00
fin : 2026-04-16 12:30:00
Date(s) :
2026-04-16
Une demi-journée pour apprendre à vivre comme un homme préhistorique apprendre à tailler le silex, à faire du feu ou encore à tirer au propulseur pour chasser !
Une demi-journée pour apprendre à vivre comme un homme préhistorique apprendre à tailler le silex, à faire du feu ou encore à tirer au propulseur pour chasser !
Durée 2h30
À 10h, dès 5 ans,
7€ par enfant et 10€ par adulte participant, entrée du musée pour l’adulte accompagnateur, réservation obligatoire. .
Route de Feuguerolles Bully Musée archéologique de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr
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English : Atelier Préhistoire
Half a day to learn how to live like a prehistoric man: learn how to carve flint, make fire or use a thruster to hunt!
L’événement Atelier Préhistoire Vieux a été mis à jour le 2026-03-17 par Calvados Attractivité