Atelier Préhistoire Route de Feuguerolles Bully Vieux

Atelier Préhistoire

Route de Feuguerolles Bully Musée archéologique de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-16 12:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Une demi-journée pour apprendre à vivre comme un homme préhistorique apprendre à tailler le silex, à faire du feu ou encore à tirer au propulseur pour chasser !

Une demi-journée pour apprendre à vivre comme un homme préhistorique apprendre à tailler le silex, à faire du feu ou encore à tirer au propulseur pour chasser !

Durée 2h30

À 10h, dès 5 ans,

7€ par enfant et 10€ par adulte participant, entrée du musée pour l’adulte accompagnateur, réservation obligatoire. .

Route de Feuguerolles Bully Musée archéologique de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr

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English : Atelier Préhistoire

Half a day to learn how to live like a prehistoric man: learn how to carve flint, make fire or use a thruster to hunt!

L’événement Atelier Préhistoire Vieux a été mis à jour le 2026-03-17 par Calvados Attractivité