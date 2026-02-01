Atelier premiers pas au tricot ! Sofi Loran Binic-Étables-sur-Mer

Atelier premiers pas au tricot ! Sofi Loran Binic-Étables-sur-Mer jeudi 26 février 2026.

Atelier premiers pas au tricot !

Sofi Loran Lieu dit La Ville Jacob Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d'Armor

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-26 16:00:00

Date(s) :
2026-02-26

Atelier débutants et maxi 4 personnes pour un apprentissage tout en douceur.
(en allers-retours, en circulaire et à la machine à tricoter). Sur inscription.

• apprendre à monter des mailles
• débuter un ouvrage
• les premiers points
• suivi des projets   .

Sofi Loran Lieu dit La Ville Jacob Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 87 49 15 

