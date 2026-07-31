Atelier Premiers Secours bébé et enfants – Lait Villages ZA de la Métairie, allée Baratte Surgères
samedi 24 octobre 2026 · ZA de la Métairie, allée Baratte · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Atelier Premiers Secours bébé et enfants – Lait Villages
ZA de la Métairie, allée Baratte Micro-crèche Arc-en-Ciel Surgères Charente-Maritime
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 13:00:00
fin : 2026-10-24 15:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Venez participer à cet atelier premiers secours bébé et enfant.
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ZA de la Métairie, allée Baratte Micro-crèche Arc-en-Ciel Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 44 93 32 lait.villages@gmail.com
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English :
Come join us for %E0 this first aid workshop for babies and children.
L’événement Atelier Premiers Secours bébé et enfants – Lait Villages Surgères a été mis à jour le 2026-09-11 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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