Atelier Premiers Secours bébé et enfants – Lait Villages ZA de la Métairie, allée Baratte Surgères

samedi 24 octobre 2026 · ZA de la Métairie, allée Baratte · Surgères

Informations pratiques

Surgères

Atelier Premiers Secours bébé et enfants – Lait Villages

ZA de la Métairie, allée Baratte Micro-crèche Arc-en-Ciel Surgères Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 13:00:00

fin : 2026-10-24 15:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Venez participer à cet atelier premiers secours bébé et enfant.

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ZA de la Métairie, allée Baratte Micro-crèche Arc-en-Ciel Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 44 93 32 lait.villages@gmail.com

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English :

Come join us for %E0 this first aid workshop for babies and children.

L’événement Atelier Premiers Secours bébé et enfants – Lait Villages Surgères a été mis à jour le 2026-09-11 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin