Atelier Premiers secours Comme les Grands Brest
Atelier Premiers secours Comme les Grands Brest jeudi 30 octobre 2025.
Atelier Premiers secours
Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère
Début : 2025-10-30 10:30:00
fin : 2025-10-30 11:45:00
2025-10-30
Venez avec votre petit apprendre, par le jeu, les gestes qui sauvent. Un atelier incontournable.
Avec Manon, infirmière.
Informations pratiques
Atelier destiné aux enfants de 4 à 6 ans.
Durée 45 minutes.
Réservation obligatoire auprès de la librairie via ce lien https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxIi_K4EPgqA-INJnCmQox6YutOh7R9kcJrz4Xo_WA0KhE4w/viewform .
Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97
