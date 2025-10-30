Atelier Premiers secours Comme les Grands Brest

Atelier Premiers secours

Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère

Début : 2025-10-30 10:30:00

fin : 2025-10-30 11:45:00

Venez avec votre petit apprendre, par le jeu, les gestes qui sauvent. Un atelier incontournable.

Avec Manon, infirmière.

Informations pratiques

Atelier destiné aux enfants de 4 à 6 ans.

Durée 45 minutes.

Réservation obligatoire auprès de la librairie via ce lien https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxIi_K4EPgqA-INJnCmQox6YutOh7R9kcJrz4Xo_WA0KhE4w/viewform .

Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97

