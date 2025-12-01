Atelier Premiers secours Comme les Grands Brest

Atelier Premiers secours

Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest

Début : 2025-12-17 15:30:00

fin : 2025-12-17 16:15:00

2025-12-17

Venez avec votre petit apprendre, par le jeu, les gestes qui sauvent. Un atelier incontournable.

Avec Manon, infirmière.

Informations pratiques

Atelier destiné aux enfants de 4 à 6 ans.

Durée 45 minutes.

Réservation obligatoire auprès de la librairie .

