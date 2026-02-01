Atelier premiers secours Comme Les Grands Brest

Atelier premiers secours

Comme Les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère

Début : 2026-02-20 10:30:00

fin : 2026-02-20 11:15:00

2026-02-20

Venez avec votre enfant apprendre par le jeu les gestes qui sauvent.

A partir de 7 ans.

Durée 45 minutes.

Animé par Manon, infirmère.

Sur réservation https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeUlJZqc8FPrfZKajNylQoiBcMeApyS5yn6Q90w-iHNqDp_w/viewform .

Comme Les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97

