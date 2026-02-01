Atelier premiers secours Comme Les Grands Brest
Atelier premiers secours Comme Les Grands Brest vendredi 20 février 2026.
Atelier premiers secours
Comme Les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère
Début : 2026-02-20 10:30:00
fin : 2026-02-20 11:15:00
2026-02-20
Venez avec votre enfant apprendre par le jeu les gestes qui sauvent.
Informations pratiques
A partir de 7 ans.
Durée 45 minutes.
Animé par Manon, infirmère.
Sur réservation https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeUlJZqc8FPrfZKajNylQoiBcMeApyS5yn6Q90w-iHNqDp_w/viewform .
Comme Les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97
