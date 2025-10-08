Atelier premiers secours Plouzévédé
pôle enfance Plouzévédé Finistère
Début : 2025-10-08 19:00:00
fin : 2025-10-22 20:30:00
2025-10-08 2025-10-22
L’association EVS (Espace Vie Sociale de Plouzévédé, Trézilidé et St-Vougay) organise un atelier premiers secours . Venez apprendre les gestes qui sauvent adaptés aux nourrissons et aux enfants et prévenir les accidents domestiques. Animés par Marion Piriou de Bulle pour grandir .
Ouvert aux adultes, sur inscription. .
pôle enfance Plouzévédé 29440 Finistère Bretagne +33 7 62 78 56 27
