Atelier premiers secours Plouzévédé

Début : 2025-10-08 19:00:00

fin : 2025-10-22 20:30:00

L’association EVS (Espace Vie Sociale de Plouzévédé, Trézilidé et St-Vougay) organise un atelier premiers secours . Venez apprendre les gestes qui sauvent adaptés aux nourrissons et aux enfants et prévenir les accidents domestiques. Animés par Marion Piriou de Bulle pour grandir .

Ouvert aux adultes, sur inscription. .

pôle enfance Plouzévédé 29440 Finistère Bretagne +33 7 62 78 56 27

