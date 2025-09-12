ATELIER PRENDRE EN MAIN L’ORDINATEUR Nozay

Cybercentre de Nozay Nozay Loire-Atlantique

Début : 2025-09-12 10:00:00
fin : 2025-09-12 12:00:00

2025-09-12

Venez vous y initier à l’informatique au Cybercentre !
Profitez d’un atelier au Cybercentre pour apprendre à maîtrise le clavier et la souris.

Tout public
Gratuit
Sur inscription   .

Cybercentre de Nozay Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 44 40 97  cybercentre@cc-nozay.fr

English :

Come and try your hand at computing at the Cybercentre!

German :

Lassen Sie sich im Cybercenter in die Welt der Computer einführen!

Italiano :

Venite a cimentarvi con i computer al Cybercentre!

Espanol :

Ven a probar tu destreza con los ordenadores en el Cibercentro

