ATELIER PRENDRE SA PLACE DE FEMME ET SA PLACE D’HOMME

21 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Vendredi 13 février 14h30 à 15h30 25€ boutique Charline et ses secrets à Lamalou-les-Bains

On dit les hommes viennent de Mars et les femmes de Venus . Comprendre le fonctionnement général des femmes et celui des hommes dans le but de prendre sa juste place et être complémentaire.

Vendredi 13 février 14h30 à 15h30 25€ boutique Charline et ses secrets à Lamalou-les-Bains

On dit les hommes viennent de Mars et les femmes de Venus . Comprendre le fonctionnement général des femmes et celui des hommes dans le but de prendre sa juste place et être complémentaire. .

21 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 63 97 27 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Friday, February 13 2:30 to 3:30 pm 25? boutique Charline et ses secrets in Lamalou-les-Bains

It’s said that men come from Mars and women from Venus . Understand how women and men function in general, so you can take your rightful place and complement each other.

L’événement ATELIER PRENDRE SA PLACE DE FEMME ET SA PLACE D’HOMME Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-29 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB