Atelier préparatoire au Bal Arrangé 6 Centre Sportif Jules Ladoumègue Paris 30 juin 2025 14:00

Gratuit et ouvert à tou·te·s, sans condition d’âge ou de niveau.

Les ateliers sont accessibles aux personnes en situation de handicap ou non.

Tenue confortable conseillée.

Nombre de places limité selon la capacité du lieu d’accueil.

Début : 2025-06-30T14:00:00 – 2025-06-30T16:00:00

Le samedi 5 juillet 2025, le Bal Arrangé transformera l’espace public en une grande piste de danse inclusive et festive.

Composé de danses contemporaines, de hip-hop et de danse signe inspirée de la Langue des Signes Française, ce bal participatif invite chacun·e, en situation de handicap ou non, à entrer dans la danse, quel que soit son parcours.

Avant de faire vibrer la piste de danse, place à la préparation collective !

Cet atelier propose aux participant·es de découvrir et d’apprendre les chorégraphies qui composeront le bal. Dans une ambiance bienveillante et ludique, chacun·e est invité·e à s’approprier les mouvements, à explorer son expression corporelle et à partager un moment inclusif.

Encadré par des artistes chorégraphes de la compagnie La Halte Garderie, l’atelier mêle apprentissage des pas, mise en confiance et plaisir de danser ensemble. Les participant·es pourront ainsi devenir “complices” du Bal : ces repères bienveillants qui guideront le public le jour de la restitution.

Un temps de transmission ouvert à tou·te·s, pour faire du Bal Arrangé une véritable création collective.

Centre Sportif Jules Ladoumègue 37 Rte des Petits Ponts 75019 Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France

Bal Arrangé #6

©Diego Caplain et Pas2Signal