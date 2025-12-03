Atelier Préparer les décorations de Noël Mussidan
Musée Mussidan Dordogne
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03
2025-12-03
Atelier en famille Préparer les décorations de Noël à 14h30, musée André Voulgre.
Inscr: 05 53 81 23 55. .
Musée Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 23 55
L’événement Atelier Préparer les décorations de Noël Mussidan a été mis à jour le 2025-11-12 par Vallée de l’Isle en Périgord