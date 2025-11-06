Atelier « Préparer son avenir d’indépendant » HEC Alumni Paris Jeudi 6 novembre, 13h00 sur inscription

Atelier « Préparer son avenir d’indépendant » avec HEC Alumni

Une demi-journée pour évaluer vos chances de réussite dans une activité indépendante et mettre toutes les chances de votre côté si vous décidez de vous lancer.

Vous découvrirez (entre autres) :

– parmi vos réalisations passées, celles qui présentent le plus grand intérêt pour les entreprises que vous envisagez d’approcher

– la rentabilité de votre projet grâce à un micro business plan (3 à 5 données chiffrées)

– les étapes critiques qui vous permettront de mener à bien votre lancement

– la meilleure façon de mettre au point votre message clé pour être remarqué

– les techniques les plus efficaces pour négocier des mandats ou missions

– les différentes formules (portage, réseau, association, partenariat…) entre lesquelles il vous faut faire le bon choix

– les conditions financières et les tarifs les plus avantageux que vous pouvez envisager de pratiquer

– les dernières techniques de négociation (la sécurisation à double niveau)

– les points à couvrir dans les contrats à établir avec vos clients

– les approches gagnantes pour mettre au point votre argumentaire

– les façons les plus convaincantes pour valoriser vos prestations

– et bien d’autres choses encore…

Daniel Porot, spécialiste de la gestion de carrière, et auteur de 25 ouvrages sur ce thème, est l’un des piliers des séminaires organisés par l’Association.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-06T13:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-06T17:00:00.000+01:00

https://www.hecalumni.fr/fr/event/atelier-preparer-son-avenir-d-independant-6-novembre/2025/11/03/11821

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris