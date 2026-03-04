Atelier « Préparer son dossier de valorisation de l’engagement étudiant” Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes Mercredi 25 mars, 12h00, 13h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription & ouvert uniquement aux personnes ayant formulées une demande de valorisation de l’engagement étudiant

Identifier ses compétences avec l’aide du SOIE pour réussir son dossier de VEE

Dans le cadre du Festival de l’Engagement Etudiant, le SOIE (Service Orientation Insertion Entreprenariat) organise deux ateliers d’identification des compétences développées dans le cadre de son engagement étudiant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-25T12:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-25T14:00:00.000+01:00

Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



