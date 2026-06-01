Atelier Préparez votre jardin pour l’été Audierne
Atelier Préparez votre jardin pour l’été Audierne samedi 27 juin 2026.
Audierne
Atelier Préparez votre jardin pour l’été
Jardin d’Aimé, près du parc Ar Paeron Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27 16:30:00
Date(s) :
2026-06-27
[ Atelier de saison préparez votre jardin pour l’été ! ]
Venez découvrir les secrets des purins de plantes lors d’un atelier convivial animé par les Jardiniers des 2 Baies.
Rendez-vous le samedi 27 juin de 14h30 à 16h30, aux jardins familiaux d’Aimé, Audierne (à côté d’Ar Paeron).
Et si vous veniez à vélo ? Nous proposons des départs accompagnés sur la voie verte !
Inscriptions obligatoire 06 34 19 32 53 .
Jardin d’Aimé, près du parc Ar Paeron Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 34 19 32 53
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English :
L’événement Atelier Préparez votre jardin pour l’été Audierne a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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