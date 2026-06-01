Audierne

Atelier Préparez votre jardin pour l’été

Jardin d’Aimé, près du parc Ar Paeron Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27 16:30:00

Date(s) :

2026-06-27

[ Atelier de saison préparez votre jardin pour l’été ! ]

Venez découvrir les secrets des purins de plantes lors d’un atelier convivial animé par les Jardiniers des 2 Baies.

Rendez-vous le samedi 27 juin de 14h30 à 16h30, aux jardins familiaux d’Aimé, Audierne (à côté d’Ar Paeron).

Et si vous veniez à vélo ? Nous proposons des départs accompagnés sur la voie verte !

Inscriptions obligatoire 06 34 19 32 53 .

Jardin d’Aimé, près du parc Ar Paeron Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 34 19 32 53

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English :

L’événement Atelier Préparez votre jardin pour l’été Audierne a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz