Atelier Présentation de la bibliothèque numérique Médialandes Ludo Bibliothèque Ondres Ondres

Atelier Présentation de la bibliothèque numérique Médialandes Ludo Bibliothèque Ondres Ondres samedi 27 septembre 2025.

Atelier Présentation de la bibliothèque numérique Médialandes

Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Dès votre inscription à la ludo bibliothèque, vous bénéficiez gratuitement et en illimité de ressources en ligne. Le savez-vous ?

Venez découvrir toutes les fonctionnalités de la plateforme Médialandes, et explorer les nombreux contenus qu’elle propose presse, livres numériques, film, autoformation, et bien plus encore. Nous serons également là pour vous accompagner dans le téléchargement et l’installation des applications.

Adultes, Ados, sur inscription au 05.59.45.23.59 ou par mail bibliotheque@ondres.fr

RDV à 10h30. .

Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 bibliotheque@ondres.fr

English : Atelier Présentation de la bibliothèque numérique Médialandes

German : Atelier Présentation de la bibliothèque numérique Médialandes

Italiano :

Espanol : Atelier Présentation de la bibliothèque numérique Médialandes

L’événement Atelier Présentation de la bibliothèque numérique Médialandes Ondres a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Seignanx