Atelier présentation DETOX La Tisanerie Pontarlier vendredi 13 mars 2026.
La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier Doubs
Début : 2026-03-13 20:00:00
fin : 2026-03-13 21:00:00
2026-03-13
Organisé par la tisanerie.
Venez découvrir une présentation détox avec Stéphanie JACQUET. .
La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 11 49 55 stephj25@mailo.com
