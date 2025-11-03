Atelier présentation Duoday : une opportunité pour découvrir une entreprise, pour toutes personnes en situation de handicap. Agence RENNES EST Rennes Lundi 3 novembre, 08h30 Ille-et-Vilaine

Envie de découvrir un métier et d’échanger avec des professionnels ?

Envie de découvrir un métier et d’échanger avec des professionnels ? Venez participer à une journée d’immersion en entreprise à l’occasion du DuoDay, la semaine du 17 novembre, dans le cadre de la Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH 2025) ! Le principe : Formez un duo avec un professionnel, découvrez son quotidien, échangez sur son métier et saisissez l’opportunité de vous faire connaître auprès d’une entreprise ! Pour vous aider, nous vous proposons de vous présenter

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-03T08:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-03T10:30:00.000+01:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/506171

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine