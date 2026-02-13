Atelier : préserver sa santé par l’alimentation, Maison de santé Ambroise-Croizat, Saint-Martin-de-Valgalgues

Atelier : préserver sa santé par l’alimentation Jeudi 12 mars, 14h00 Maison de santé Ambroise-Croizat Gard

Début : 2026-03-12T14:00:00+01:00 – 2026-03-12T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-12T14:00:00+01:00 – 2026-03-12T16:00:00+01:00

Maison de santé Ambroise-Croizat 427 Avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 76 69 55 46 »}]

Animé par un diététicien et une praticienne en naturopathie.