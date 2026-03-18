Atelier préservons-nous Salle 1 maison des associations Coulonges-sur-l’Autize

Atelier préservons-nous

Salle 1 maison des associations 11 rue de la Bégaudière Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Pour échanger sur le confort de vie physique et mental, trouver des astuces et améliorer votre quotidien, nous vous proposons de participer à un cycle d’atelier innovant.

Dans une démarche de prévention santé, l’ensemble des caisses de retraite en coordination avec l’ASEPT Poitou et la MSA Services Poitou, vous propose des ateliers pour cultiver et entretenir son bien-être. .

Salle 1 maison des associations 11 rue de la Bégaudière Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 44 89 69

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English : Atelier préservons-nous

L’événement Atelier préservons-nous Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-03-13 par CC Val de Gâtine