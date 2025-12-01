Atelier Prévention des Blessures avec Aurélie Dutertre The Roof Vercors Bourg-de-Péage

Atelier Prévention des Blessures avec Aurélie Dutertre

The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-12-16 18:30:00

fin : 2025-12-16 20:00:00

Aurélie Dutertre, kiné & ostéo de l’équipe de France d’escalade pendant plus de 10 ans, vient t’aider à mieux comprendre, prévenir et gérer les blessures liées à la grimpe.

The Roof Vercors 155 allée des deux soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 38 22 evenement-vercors@theroof.fr

Aurélie Dutertre, physiotherapist and osteopath for the French climbing team for over 10 years, will help you to better understand, prevent and manage climbing-related injuries.

