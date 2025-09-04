Atelier Prévention des chutes Maison des associations caritatives Andernos-les-Bains

Début : 2025-09-04

fin : 2025-11-20

L’atelier de prévention des chutes est une initiative essentielle pour garantir la sécurité et le bien-être des personnes âgées. Ces ateliers participent à améliorer l’autonomie et à sécuriser les déplacements au quotidien.

Ces ateliers sont animés par un kinésithérapeute.

Public sénior et sur Inscriptions. .

Maison des associations caritatives 52 Avenue des Colonies Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 18 29 89 contact.cptsnbo@gmail.com

