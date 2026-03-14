Atelier prévention et gestes qui sauvent Maison des Services aux Publics La Réole

Atelier prévention et gestes qui sauvent

Maison des Services aux Publics 1 Rue Rosa Bonheur La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Venez profiter de la Semaine de la Petite Enfance avec un programme plein d’activités du 16 au 22 mars 2026. Le Relais Petite Enfance du Réolais en Sud Gironde et ses partenaires vous invitent à partager une semaine riche en découvertes, en échanges et en moments privilégiés avec vos enfants . Mercredi 18 mars rendez-vous à la maison des services publics (votre communauté de communes) pour un atelier de prévention et gestes de secours. sur réservation. .

Maison des Services aux Publics 1 Rue Rosa Bonheur La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 71 55 contact@reolaisensudgironde.fr

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English : Atelier prévention et gestes qui sauvent

L’événement Atelier prévention et gestes qui sauvent La Réole a été mis à jour le 2026-03-10 par OT de l’Entre-deux-Mers