Atelier Prévention hivernale Florivore Le Bugue

Florivore 16 rue de Paris Le Bugue Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31

Date(s) :
2026-01-31

Découvrez les bienfaits des plantes médicinales et de la gemmothérapie utiles pour préparer l’hiver en toute sérénité
tonus, immunité, sommeil, gaieté, agilité.

Conceptualisé & animé avec Claire TESSIER, naturocœur

Sur réservation
Florivore 16 rue de Paris Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 62 54  florivore.perigord@gmail.com

English : Atelier Prévention hivernale

Discover the benefits of medicinal plants and gemmotherapy to help you prepare for winter with peace of mind:
tonus, immunity, sleep, cheerfulness, agility.

Designed & run by Claire TESSIER, naturoc?ur

On reservation

