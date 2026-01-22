Atelier Prévention hivernale Florivore Le Bugue
Atelier Prévention hivernale Florivore Le Bugue samedi 31 janvier 2026.
Atelier Prévention hivernale
Florivore 16 rue de Paris Le Bugue Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Découvrez les bienfaits des plantes médicinales et de la gemmothérapie utiles pour préparer l’hiver en toute sérénité
tonus, immunité, sommeil, gaieté, agilité.
Conceptualisé & animé avec Claire TESSIER, naturocœur
Sur réservation
Florivore 16 rue de Paris Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 62 54 florivore.perigord@gmail.com
English : Atelier Prévention hivernale
Discover the benefits of medicinal plants and gemmotherapy to help you prepare for winter with peace of mind:
tonus, immunity, sleep, cheerfulness, agility.
Designed & run by Claire TESSIER, naturoc?ur
On reservation
