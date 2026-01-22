Atelier Prévention hivernale Florivore Le Bugue

Atelier Prévention hivernale

Florivore 16 rue de Paris Le Bugue Dordogne

Découvrez les bienfaits des plantes médicinales et de la gemmothérapie utiles pour préparer l’hiver en toute sérénité

tonus, immunité, sommeil, gaieté, agilité.

Conceptualisé & animé avec Claire TESSIER, naturocœur

Sur réservation

Florivore 16 rue de Paris Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 62 56 florivore.perigord@gmail.com

English : Atelier Prévention hivernale

Discover the benefits of medicinal plants and gemmotherapy to help you prepare for winter with peace of mind:

tonus, immunity, sleep, cheerfulness, agility.

Designed & run by Claire TESSIER, naturoc?ur

On reservation

