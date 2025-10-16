ATELIER PRÉVENTION ROUTIÈRE SÉNIORS Marvejols
ATELIER PRÉVENTION ROUTIÈRE SÉNIORS Marvejols jeudi 16 octobre 2025.
ATELIER PRÉVENTION ROUTIÈRE SÉNIORS
Salle polyvalente Marvejols Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 09:00:00
fin : 2025-10-16 17:00:00
Date(s) :
2025-10-16
Atelier prévention routière séniors destinés aux 65 ans et +
Programme intervenants
– gendarmerie nationale
– police municipale
– la croix rouge française
– auto-école
– escape game
Salle polyvalente Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 48 82
English :
Senior road safety workshop for people aged 65 and over
Program speakers
– national gendarmerie
– municipal police
– french Red Cross
– driving school
– escape game
German :
Workshops zur Verkehrsprävention für Senioren für Personen ab 65 Jahren
Programm Referenten
– gendarmerie nationale
– städtische Polizei
– das französische rote Kreuz
– fahrschule
– escape Game
Italiano :
Workshop sulla sicurezza stradale per anziani a partire dai 65 anni di età
Programma relatori
– gendarmeria nazionale
– polizia municipale
– croce Rossa francese
– scuola guida
– gioco di fuga
Espanol :
Taller de seguridad vial para mayores de 65 años
Programa ponentes
– gendarmería nacional
– policía municipal
– cruz Roja Francesa
– autoescuela
– juego de escape
