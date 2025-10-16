ATELIER PRÉVENTION ROUTIÈRE SÉNIORS Marvejols

ATELIER PRÉVENTION ROUTIÈRE SÉNIORS Marvejols jeudi 16 octobre 2025.

ATELIER PRÉVENTION ROUTIÈRE SÉNIORS

Salle polyvalente Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 09:00:00

fin : 2025-10-16 17:00:00

Date(s) :

2025-10-16

Atelier prévention routière séniors destinés aux 65 ans et +

Programme intervenants

– gendarmerie nationale

– police municipale

– la croix rouge française

– auto-école

– escape game

Atelier prévention routière séniors destinés aux 65 ans et +

Programme intervenants

– gendarmerie nationale

– police municipale

– la croix rouge française

– auto-école

– escape game .

Salle polyvalente Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 48 82

English :

Senior road safety workshop for people aged 65 and over

Program speakers

– national gendarmerie

– municipal police

– french Red Cross

– driving school

– escape game

German :

Workshops zur Verkehrsprävention für Senioren für Personen ab 65 Jahren

Programm Referenten

– gendarmerie nationale

– städtische Polizei

– das französische rote Kreuz

– fahrschule

– escape Game

Italiano :

Workshop sulla sicurezza stradale per anziani a partire dai 65 anni di età

Programma relatori

– gendarmeria nazionale

– polizia municipale

– croce Rossa francese

– scuola guida

– gioco di fuga

Espanol :

Taller de seguridad vial para mayores de 65 años

Programa ponentes

– gendarmería nacional

– policía municipal

– cruz Roja Francesa

– autoescuela

– juego de escape

L’événement ATELIER PRÉVENTION ROUTIÈRE SÉNIORS Marvejols a été mis à jour le 2025-09-19 par 48-OT Gévaudan Destination