Atelier Prévention Séniors MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac
Atelier Prévention Séniors MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac jeudi 19 février 2026.
Atelier Prévention Séniors
MONLEON-MAGNOAC 9 rue principale Monléon-Magnoac Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 08:30:00
fin : 2026-02-19 17:00:00
Date(s) :
2026-02-19
Journée prévention routière. Places limitées.
Inscription mairie 05 62 99 40 08
.
MONLEON-MAGNOAC 9 rue principale Monléon-Magnoac 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Road safety day. Places limited.
Registration at Mairie 05 62 99 40 08
L’événement Atelier Prévention Séniors Monléon-Magnoac a été mis à jour le 2026-02-11 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65