Atelier Prévention Séniors MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac

Atelier Prévention Séniors

MONLEON-MAGNOAC 9 rue principale Monléon-Magnoac Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-19 08:30:00

fin : 2026-02-19 17:00:00

2026-02-19

Journée prévention routière. Places limitées.

Inscription mairie 05 62 99 40 08

English :

Road safety day. Places limited.

Registration at Mairie 05 62 99 40 08

