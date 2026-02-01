Atelier Prévention Séniors MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac

Atelier Prévention Séniors MONLEON-MAGNOAC Monléon-Magnoac jeudi 19 février 2026.

Atelier Prévention Séniors

MONLEON-MAGNOAC 9 rue principale Monléon-Magnoac Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-19 08:30:00
fin : 2026-02-19 17:00:00

2026-02-19

Journée prévention routière. Places limitées.
Inscription mairie 05 62 99 40 08
MONLEON-MAGNOAC 9 rue principale Monléon-Magnoac 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie  

English :

Road safety day. Places limited.
Registration at Mairie 05 62 99 40 08

L’événement Atelier Prévention Séniors Monléon-Magnoac a été mis à jour le 2026-02-11 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65