Atelier Rue Jacques Prévert Prigonrieux

Atelier

Rue Jacques Prévert Médiathèque Prigonrieux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Atelier d’exploration intérieure et d’expression créative animé Animé par Anne Lechevallier.

Envie de douceur et d’un temps pour vous ?

Durant deux heures, cet atelier propose de ralentir, se poser, se déposer, s’envelopper, créer.

Aucune expérience artistique n’est nécessaire.

Seulement l’envie d’explorer les matières, les couleurs, les formes, les traits et de laisser ses mains s’exprimer.

Pour les adultes sur inscription. .

Rue Jacques Prévert Médiathèque Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 40 mediatheque.prigonrieux@la-cab.fr

