Atelier Printemps des poètes De l’écriture à la voix Médiathèque Chalais samedi 14 mars 2026.
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 11:30:00
2026-03-14 2026-03-21
Amandine Esnault, poétesse et slameuse, vous propose de vous accompagner de l’écriture à la mise en voix de vos mots.
Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 00 mediathequechalais16@wanadoo.fr
English : Atelier Printemps des poètes De l’écriture à la voix
Amandine Esnault, poet and slam artist, invites you to explore writing and bringing your words to life through performance.
