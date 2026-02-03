Atelier Printemps des poètes De l’écriture à la voix Médiathèque Chalais

Atelier Printemps des poètes De l’écriture à la voix

Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais Charente

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 11:30:00

2026-03-14 2026-03-21

Amandine Esnault, poétesse et slameuse, vous propose de vous accompagner de l’écriture à la mise en voix de vos mots.

Médiathèque 37 rue de Barbezieux Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 00 mediathequechalais16@wanadoo.fr

English : Atelier Printemps des poètes De l’écriture à la voix

Amandine Esnault, poet and slam artist, invites you to explore writing and bringing your words to life through performance.

