Atelier Printemps des poètes De l'écriture à la voix Cour de la mairie Montmoreau mercredi 11 mars 2026.
Atelier Printemps des poètes De l’écriture à la voix
Cour de la mairie 29 Avenue de l'Aquitaine Montmoreau Charente
Début : 2026-03-11 10:00:00
fin : 2026-03-18 11:30:00
2026-03-11 2026-03-18
Amandine Esnault, poétesse et slameuse, vous propose de vous accompagner de l'écriture à la mise en voix de vos mots.
Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 bibliotheque@montmoreau.fr
English : Atelier Printemps des poètes De l'écriture à la voix
Amandine Esnault, poet and slam artist, invites you to explore writing and bringing your words to life through performance.
