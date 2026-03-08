ATELIER PRINTEMPS (ENFANTS 4-6 ANS) Servian

ATELIER PRINTEMPS (ENFANTS 4-6 ANS)

13, Place du Marché Servian Hérault

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Venez célébrer le printemps avec vos enfants lors de cet atelier créatif spécialement conçu pour les 4-6 ans.

Au programme une activité manuelle qui permettra aux petits de découvrir la beauté de la nature et d’explorer leur créativité à travers des matériaux simples et colorés. Un moment ludique pour éveiller leurs sens et leur imaginaire, tout en apprenant à observer les merveilles de la saison.

Une immersion printanière pleine de couleurs et de créativité ! .

13, Place du Marché Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 19 07 bibliotheque@ville-servian.fr

English:

Come and celebrate spring with your children at this creative workshop specially designed for 4-6 year-olds.

