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Atelier printemps imprimé Place du Barry Moncrabeau

Atelier printemps imprimé Place du Barry Moncrabeau

Atelier printemps imprimé Place du Barry Moncrabeau mardi 14 avril 2026.

Lieu : Place du Barry

Adresse : Café associatif Lou Veratous

Ville : 47600 Moncrabeau

Département : Lot-et-Garonne

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Moncrabeau

Atelier printemps imprimé

Place du Barry Café associatif Lou Veratous Moncrabeau Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:30:00
fin : 2026-04-14 16:30:00

Date(s) :
2026-04-14

Le Café Associatif Lou Veratous propose un atelier printemps imprimé
animé par Laure Bellion, Arthéa.
Créez votre herbier personnalisé à l’aide d’une presse.
Sur inscription –
Gratuit pour les familles adhérentes
5 € pour les familles non adhérentes   .

Place du Barry Café associatif Lou Veratous Moncrabeau 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 38 19 29  louveratous@gmail.com

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English : Atelier printemps imprimé

L’événement Atelier printemps imprimé Moncrabeau a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de l’Albret

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