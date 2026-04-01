Atelier printemps imprimé Place du Barry Moncrabeau
Atelier printemps imprimé Place du Barry Moncrabeau mardi 14 avril 2026.
Moncrabeau
Atelier printemps imprimé
Place du Barry Café associatif Lou Veratous Moncrabeau Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:30:00
fin : 2026-04-14 16:30:00
Date(s) :
2026-04-14
Le Café Associatif Lou Veratous propose un atelier printemps imprimé
animé par Laure Bellion, Arthéa.
Créez votre herbier personnalisé à l’aide d’une presse.
Sur inscription –
Gratuit pour les familles adhérentes
5 € pour les familles non adhérentes .
Place du Barry Café associatif Lou Veratous Moncrabeau 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 38 19 29 louveratous@gmail.com
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English : Atelier printemps imprimé
L’événement Atelier printemps imprimé Moncrabeau a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de l’Albret