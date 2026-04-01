Atelier printemps imprimé Place du Barry Moncrabeau

Moncrabeau

Atelier printemps imprimé

Place du Barry Café associatif Lou Veratous Moncrabeau Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:30:00

fin : 2026-04-14 16:30:00

Date(s) :

2026-04-14

Le Café Associatif Lou Veratous propose un atelier printemps imprimé

animé par Laure Bellion, Arthéa.

Créez votre herbier personnalisé à l’aide d’une presse.

Sur inscription –

Gratuit pour les familles adhérentes

5 € pour les familles non adhérentes .

Place du Barry Café associatif Lou Veratous Moncrabeau 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 38 19 29 louveratous@gmail.com

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English : Atelier printemps imprimé

L’événement Atelier printemps imprimé Moncrabeau a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de l’Albret