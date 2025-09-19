Atelier printemps Médiathèque Montendre
Atelier printemps Médiathèque Montendre mercredi 8 avril 2026.
Atelier printemps
Médiathèque Centre culturel François Mitterrand Montendre Charente-Maritime
Début : 2026-04-08 15:00:00
fin : 2026-04-08
2026-04-08
Atelier sur le thème du printemps, sur inscription.
Médiathèque Centre culturel François Mitterrand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 33 34 bibliotheque.montendre17130@orange.fr
English :
Workshop on the theme of spring, with registration.
L’événement Atelier printemps Montendre a été mis à jour le 2026-03-06 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge