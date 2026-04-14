Atelier Printemps, Salle des fêtes, Riche
Atelier Printemps, Salle des fêtes, Riche jeudi 30 avril 2026.
Atelier Printemps Jeudi 30 avril, 09h30 Salle des fêtes Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T09:30:00+02:00 – 2026-04-30T11:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T09:30:00+02:00 – 2026-04-30T11:00:00+02:00
Atelier d’éveil sur le thème du printemps.
Salle des fêtes 1 rue Donzenac – Riche Riche 57340 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.78.79.11 »}]
Le printemps arrive
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