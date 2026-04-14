Atelier Printemps, Salle des fêtes, Riche

Atelier Printemps Jeudi 30 avril, 09h30 Salle des fêtes Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T09:30:00+02:00 – 2026-04-30T11:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T09:30:00+02:00 – 2026-04-30T11:00:00+02:00

Atelier d’éveil sur le thème du printemps.

Salle des fêtes 1 rue Donzenac – Riche Riche 57340 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.78.79.11 »}]

Le printemps arrive