Atelier – Prise de parole Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS

Atelier – Prise de parole Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS mardi 25 novembre 2025.

Les femmes ne représentent que 36% du temps de parole dans les médias et seulement 20% des experts invités sont des femmes (ARCOM / INA, Ministère de la Culture).

Cette inégalité se prolonge partout : réunions, débats, espaces publics.

Les femmes sont souvent interrompues, minimisées ou s’autocensurent. Créer un atelier de prise de parole pour jeunes femmes, c’est plus qu’un exercice d’expression :

c’est un acte d’émancipation.

C’est apprendre à parler fort, clair et avec confiance.

Infos et inscription

Inscription par mail : jeunesse@ebeaujon.org

_______________________________________________________

Programme de l’atelier

Encadré par Sarah Loufrani, comédienne, metteuse en scène et philosophe

_______________________________________________________

Pourquoi “oser sa voix” ?

L’atelier s’ouvre sur un moment collectif de réflexion : pourquoi la parole des femmes reste-t-elle encore si rare ?

Nous partirons de quelques chiffres récents de l’INA : selon l’analyse de 700 000 heures de programmes audiovisuels, les femmes ne représentent qu’un tiers du temps de parole à la radio et à la télévision, et leur présence diminue encore dans les débats politiques ou d’expertise.

Cette discussion sera mise en perspective avec la pensée de Hannah Arendt, pour qui la parole publique est le cœur même de l’action et de la liberté. Comme elle l’écrivait, exister dans l’espace commun, c’est être capable de parler et d’être entendu.

Ce temps introductif vous permet de comprendre les enjeux de la parole féminine et de situer votre propre expérience dans ce contexte plus large.

Se présenter à travers un objet

Chaque participante apporte un objet personnel et se présente à travers lui : pourquoi cet objet, ce qu’il représente, ce qu’il dit de vous.

L’objectif : briser la glace, s’exprimer à l’oral, créer un climat de confiance.

Échauffer son corps et sa voix

À travers des exercices ludiques — incarner un animal, libérer sa voix par le cri, explorer des techniques inspirées du vaudou haïtien — vous prenez conscience que votre corps est un outil puissant d’expression.

Improvisation orale

Oser parler sans texte et développer sa créativité. Par exemple, en inventant collectivement des mots à partir de syllabes et en proposant des définitions spontanées, chacune apprend à se lancer sans crainte du regard des autres.

Lecture et appropriation de textes féministes

Chaque participante choisit un texte mettant en scène des personnages féminins forts — de George Sand à Emilia (Othello) ou la Marquise de Merteuil (Les Liaisons dangereuses) —, explique son choix, partage sa sensibilité, puis le lit devant le groupe. Cet exercice permet de défendre son point de vue, d’oser s’exprimer et de mobiliser toutes les compétences développées précédemment.

Bilan et retours

L’atelier se termine par un moment d’échange où chacune peut partager son expérience, ses impressions et ses apprentissages.

En mêlant expression corporelle, créativité, improvisation et analyse littéraire, cet atelier propose un espace bienveillant et stimulant où vous pouvez expérimenter, vous découvrir et renforcer votre confiance à l’oral.

Atelier théâtral pour les femmes de 15 à 25 ans.

Pour expérimenter, se découvrir et développer sa confiance en soi.

Le mardi 25 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Sur inscription : jeunesse@ebeaujon.org

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 25 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-25T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-25T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-25T19:00:00+02:00_2025-11-25T21:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

https://ebeaujon.org +33153530699 jeunesse@ebeaujon.org https://www.facebook.com/events/1603338507300514/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=open_invite_flow&show_created_event_toast=true https://www.facebook.com/events/1603338507300514/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=open_invite_flow&show_created_event_toast=true