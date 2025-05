Atelier prise en main d’outils spécial visseuse et perceuses – La Recylette Caen, 15 mai 2025 18:30, Caen.

Calvados

Atelier prise en main d’outils spécial visseuse et perceuses La Recylette 102B Avenue Henry Chéron Caen Calvados

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-15 18:30:00

fin : 2025-05-22 19:30:00

Date(s) :

2025-05-15

2025-05-22

Venez vous initier aux outils mis à disposition dans notre objethèque, pour devenir autonome.

SUR INSCRIPTION

Participation libre et consciente (recommandé 10 €).

La Recylette 102B Avenue Henry Chéron

Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 12 90 57 09 a.postec@votc.fr

English : Atelier prise en main d’outils spécial visseuse et perceuses

Come and learn how to use the tools available in our objecthèque, to become self-sufficient.

REGISTRATION REQUIRED

Free participation (recommended: 10 ?).

German : Atelier prise en main d’outils spécial visseuse et perceuses

Kommen Sie und lernen Sie die Werkzeuge kennen, die in unserer Objektbibliothek zur Verfügung stehen, um selbstständig zu werden.

NACH ANMELDUNG

Freie und bewusste Teilnahme (empfohlen: 10?).

Italiano :

Venite a cimentarvi con gli strumenti disponibili nella nostra biblioteca di oggetti, per diventare autosufficienti.

REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA

La partecipazione è gratuita e volontaria (consigliata: 10 ?).

Espanol :

Venga y pruebe las herramientas disponibles en nuestra biblioteca de objetos para ser autosuficiente.

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

La participación es gratuita y voluntaria (recomendado: 10€).

