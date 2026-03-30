Atelier pro ludique ! PLUCKY Agen

Atelier pro ludique !

PLUCKY 108 Boulevard de la République Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

A travers une série de petites activités créatives (découpage, peinture, coloriage, mise en forme visuelle), Julien vous fait explorer pas à pas les différentes dimensions de votre parcours professionnel ; votre état émotionnel du moment, votre histoire professionnelle, vos blocages…

A travers une série de petites activités créatives (découpage, peinture, coloriage, mise en forme visuelle), Julien vous fait explorer pas à pas les différentes dimensions de votre parcours professionnel ; votre état émotionnel du moment, votre histoire professionnelle, vos blocages, vos capacités personnelles et vos ressources. Un atelier pour se réaligner, redonner du sens et avancer professionnellement de façon plus consciente, créative et respectueuse de soi. .

PLUCKY 108 Boulevard de la République Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 66 06 15 plucky.agen@gmail.com

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English : Atelier pro ludique !

Through a series of small creative activities (cutting, painting, coloring, visual layout), Julien takes you step by step through the different dimensions of your career path: your current emotional state, your professional history, your hang-ups…

L’événement Atelier pro ludique ! Agen a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Destination Agen