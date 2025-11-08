Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier produits au naturel, cosmétiques et hygiènes – Hirtzfelden

Atelier produits au naturel, cosmétiques et hygiènes – Hirtzfelden samedi 8 novembre 2025.

Haut-Rhin

Atelier produits au naturel, cosmétiques et hygiènes  rue de Bâle Hirtzfelden Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-08 09:30:00
fin : 2025-11-08 12:00:00

Date(s) :
2025-11-08

Découvrez des principaux produits de base utilisés dans les produits fait maison.
Fabriquez un baume à lèvres, une crème et un lait démaquillant.
Dès 12 ans.   .

rue de Bâle
Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54  maisonnature@vieuxcanal.eu

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier produits au naturel, cosmétiques et hygiènes Hirtzfelden a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach